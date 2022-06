In Cina casi di espianto di organi su detenuti ancora in vita, il Wall Street Journal svela dossier

Uno studio accademico pubblicato ai primi di aprile dalla rivista American Journal of Transplantation, ha documentato come in un periodo di 35 anni tra il 1980 e il 2015, per ben 71 volte i chirurghi cinesi abbiano violato la regola sulle donazioni di organi dopo la morte: in diversi casi dai documenti risulta come l'avvenuto decesso cerebrale non sia stato verificato prima dell'espianto ma addirittura, secondo uno dei due ricercatori, le cose sarebbero andate oltre e la causa della morte dei 71 detenuti sarebbe stata proprio l'espianto del cuore.

Ma secondo il Wall Street Journal, che cita gli stessi autori di quel lavoro, le pratiche orrorifiche denunciate dallo studio scientifico pubblicato due mesi fa - che Pechino nega con forza - sarebbero in realtà una prassi corrente in Cina anche in tempi recenti.

Lo studio accademico pubblicato dal'American Journal of Transplantation, ha analizzato 125.000 pratiche di donazione ed esaminato 71 casi ufficiali di trapianti di organi. A condurlo sono stati l'israeliano Jacob Lavee, chirurgo e direttore dei trapianti dell'ospedale Sheba Medical Center di Tel Aviv, e l'australiano Matthew Robertson, esperto del Victims of Communism Memorial Foundation.

Analizzando i dati fra il 1980 e il 2015, i due ricercatori hanno concluso che i chirurghi cinesi hanno violato la regola internazionale sulle donazioni dopo la morte, che proibisce l'espianto gli organi vitali da una persona non dichiarata ufficialmente morta o in morte cerebrale oppure non consenziente. La violazione è stata documentata per ben 71 volte nell'arco di 35 anni in 35 ospedali sparsi in 33 città di 15 province cinesi.

Secondo quanto dichiarato dal professor Lavee al giornale israeliano Haaretz news, questa sarebbe la cosiddetta "pistola fumante" sugli espianti illegali compiuti in Cina, fino ad allora sospettati e denunciati ma non suffragati da prove. Questi 71 casi in un lasso di tempo così lungo e in posti diversi - dice Lavee - "proverebbero che non si tratta di casi isolati o temporanei. Deve essere una politica", cioè una pratica secondo il chirurgo israeliano. "La Cina riconosce le regole sull'espianto dopo la morte, ma in diversi di questi casi documentati non risulta abbia condotto i test necessari per verificare il decesso cerebrale. In 71 documenti abbiamo trovato prove chiare ed inequivocabili che la morte cerebrale non è stata determinata prima che l'espianto degli organi avesse inizio", ha continuato Lavee.

L'altro autore della ricerca, Robertson, si spinge oltre: in citazioni riportate da Sky News Uk dice che in questi 71 casi" la rimozione del cuore nell'espianto deve essere stata la causa diretta della morte del donatore. Poiché questi donatori di organi possono solo essere stati dei detenuti, i risultati della nostra ricerca suggeriscono con forza che medici nella repubblica popolare cinese hanno partecipato alle esecuzioni espiantando il cuore".

Nell'articolo di oggi sul Wall Street Journal, i due ricercatori hanno scritto, a distanza di due mesi dalla loro pubblicazione che questi 71 casi costituiscono "la piccolissima parte di una grande popolazione nascosta". "Migliaia di documenti sono stati pubblicati in Cina sul trapianto di cuore e polmoni, ma la maggior parte non dice nulla di come sia stato trattato il donatore". Secondo Lavee e Robertson, documenti come quelli analizzati sono stati scoperti da normali ricerche di routine nel 2014 e per le autorità cinesi dove essere stato facile mettere a tacere queste informazioni, aggiungendo che la partnership di Pechino con l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha probabilmente frenato il potenziale scandalo mondiale, poiché diversi chirurghi cinesi fanno parte della commissione che dirige la task force dell'Oms contro il trafficodi organi.