Cigni neri su Tienanmen

Difficile stabilire con certezza se si tratti o meno di fotomontaggio in qualche modo alterato, ma circola un video su Tik Tok a dir poco sconcertante: uomini in tuta bianca anticovid che bussano ripetutamente alla porta di una casa a Shanghai intimando a una donna chiusa all’interno di aprire per essere condotta in ospedale. La donna si oppone dicendo di essere negativa al test ma gli uomini non sentono ragioni e sfondano la porta per portarla via. Una scena spaventosa.

Il lockdown imposto a Shanghai, una metropoli da 26 milioni di abitanti, il porto più grande del mondo, uno dei capoluoghi della finanza mondiale, ha gettato la città in quello che sembrerebbe un delirio collettivo. Se da una parte le regole di una rigidità draconiana hanno avuto successo – i casi della variante omicron ormai sono quasi inesistenti – dall’altra le ricadute sociali, economiche e soprattutto psicologiche sui cittadini stanno incrinando il patto silenzioso tra PCC e popolo cinese, quel tacito accordo secondo cui, centinaia di milioni di cittadini della Repubblica Popolare (circa 328 milioni di persone coinvolte dal lockdown in 43 città diverse) si sono mobilitati per fermare l’epidemia, spinti o costretti non solo dal controllo rigido e dall’intrasigenza del PCC, ma anche dalla mentalità collettivista radicata nella popolazione propria del confucianesimo, nonché da un forte senso di orgoglio nazionale.

Ma gli eccessi e i metodi di quest’ultima quarantena usati dalle autorità di Pechino hanno superato il limite suscitando le proteste della popolazione che sono circolate, sebbene subito censurate dalle autorità, soprattutto sul web. Shanghai, la metropoli più moderna e avanzata della Cina è andata in tilt: i trasporti bloccati per il lockdown hanno impedito l’approvvigionamento e la distribuzione equilibrata di beni primari come il cibo, arrivato in abbondanza alle elite più ricche della metropoli e non raggiungendo affatto molte altre fasce della popolazione, fino a ridurle alla fame. Una situazione estrema che ha accentuato le diseguaglianze sociali, espresse in casi limite, come lavoratori migranti rimasti senza quell’occupazione transitoria indispensabile per sopravvivere, molti di conseguenza costretti a vivere per strada o dovunque trovassero un riparo, persino nelle cabine telefoniche.

“Totalitario , ipertecnologico, che sopprime qualsiasi domanda di libertà”. Così Wu er Kaixi, uno dei leader della rivolta di piazza Tian Anmen repressa nel sangue 33 anni fa, definisce il governo cinese attuale nell’intervista rilasciata a Repubblica. Noi potremmo aggiungere “distopico” un termine usato spesso da molti commentatori per definire l’atmosfera che avvolge la vita quotidiana dei cittadini cinesi oggi, specialmente nelle grandi metropoli. Quell’ipertecnologia chiamata in causa da Wu er Kaixi, uno dei pochi leader della protesta riuscito a fuggire e che ora risiede a Taiwan, è oggi alla base del controllo sociale che permette al PCC di tenere a freno gran parte delle aree di crisi e di dissenso: telecamere a riconoscimento facciale sono state installate in occasione di questo anniversario in maggior numero tutt’intorno a Tian Anmen, la piazza dove nella notte tra il 3 e il 4 giugno 1989, scesero i carri armati su ordine di Deng Xiaoping per mettere fine con la forza alla rivolta di studenti che chiedevano democrazia, cui si erano aggiunti operai e contadini. Quel malcontento che ora potrebbe riaffacciarsi e sfuggire al controllo del governo man mano che le contraddizioni sociali si acuiscono e che comincia a serpeggiare nella popolazione dopo quarant’anni di cosidetta “armonia”, raggiunta all’insegna di un benessere crescente e di una consolidata efficienza sociale.

Ma se da una parte l’insoddisfazione si insinua alla vigilia del congresso del prossimo autunno del PCC che dovrebbe riconfermare il presidente cinese Xi Jinping, dall’altra sembra che ancora una volta, nonostante tutto, l’ex celeste impero sia in grado di continuare la sua corsa, recuperando velocemente terreno laddove lo perde: un’altra probabile vittoria sul covid, anche a costo di metodi coercitivi e impopolari, o l’aver negato l’aiuto alla Russia con conseguente grande recupero di immagine, come ha sottolineato il Washington Post: in crisi per lo stallo imprevisto in Ucraina, i russi avrebbero chiesto disperatamente aiuto alla Cina, secondo fonti bene informate, sostegno che la Cina ha elegantemente declinato. Non sarà così facile che il “vento dell’est prevalga sul vento dell’ovest” come aveva detto Mao nel 1957, ma le risorse politiche e strategiche di chi governa a Pechino restano comunque imprevedibili.