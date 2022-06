Cina: "Mai fornito aiuti materiali a Mosca. La Russia è partner, non alleato"

"Il rapporto tra Cina e Russia si sta sviluppando lungo la strada giusta. È un partner importante, non un alleato, e il nostro rapporto, che continuerà a crescere, non è diretto contro terzi", ha detto Wei durante il suo intervento allo Shangri-La Dialogue, il più importante forum di difesa dell'Asia-Pacifico.

Un conflitto o una guerra "sono l'ultima cosa che la Cina vorrebbe vedere in Ucraina. Allo stesso tempo, non crediamo che la massima pressione o sanzioni possano risolvere il problema", ha aggiunto Wei, osservando che, al contrario, potrebbero "causare ancora più tensioni e peggiorare ulteriormente il problema".

Il ponte Russia-Cina

Con le sue dichiarazioni Wei ha in qualche modo ammorbito i toni usati tra i due Paesi poco prima dell'invasione dell'Ucraina, quando all'inizio di febbraio il presidente russo, Vladimir Putin, e il cinese, Xi Jinping, avevano firmato a Pechino una dichiarazione per innalzare la relazione al livello più alto degli ultimi 70 anni, annunciando una partnership "senza limiti" con piani per aumentare il commercio bilaterale a 250 miliardi di dollari entro il 2024.

In quest'ottica, da pochi giorni, è stato inaugurato il primo ponte autostradale fra la Russia e la Cina. Un progetto ideato nel 2014, quando l’invasione della Crimea allontanò Mosca dall’Occidente. Costruito tra il 2016 e il 2019, è stato aperto solo ora per i ritardi legati al Covid – e, a causa della strategia cinese "zero Covid", per ora è limitato al solo traffico merci.

Collega le città di Blagoveshchensk e Heihe. Il trasporto tra le città di confine con stretti legami economici era fino a oggi effettuato da battelli fluviali, hovercraft e ponti galleggianti.

Il ministro dei Trasporti di Mosca, Vitaly Savelyev, ha affermato che l'apertura del ponte dovrebbe aumentare il commercio bilaterale di Russia e Cina a un milione di tonnellate di merci all'anno. Nel frattempo, le restrizioni cinesi legate al Covid-19 prevedono limiti al traffico passeggeri sul ponte Blagoveshchensk-Heihe.