Entro luglio saranno oltre 100 milioni: nello Yunnan il fenomeno della nascita delle farfalle

Milioni di farfalle hanno iniziato a emergere dalle crisalidi nella Honghe Butterfly Valley, nella provincia dello Yunnan, in Cina sud-occidentale, dando vita a un raro ed entusiasmante spettacolo ecologico.

È una vera e propria “esplosione di farfalle”, ovvero la configurazione del paesaggio stagionale che si realizza ogni anno tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, in cui un gran numero di larve di Stichophthalma si “impupano” (entrano in uno stadio di inattività, propria degli insetti nel bozzolo) in un breve periodo di tempo e poi si trasformano in farfalle. La notizia è commentata e confermata con toni entusiastici da Yang Zhenwen, curatore del Butterfly Valley Museum nella città di Maandi, nella contea autonoma di Jinping Miao, Yao e Dai.

"In base ai campionamenti effettuati in 23 siti di osservazione nella valle, il numero totale di farfalle durante l'esplosione di quest'anno sarà di oltre 100 milioni e il fenomeno durerà fino a luglio", ha dichiarato Yang. Sono state identificate più di 320 specie in campioni o fotografie, che comprendono le più rare, le più antiche, le più grandi e le più piccole farfalle della Cina.

Zhou Xuesong, esperto di conservazione di specie animali e vegetali della Southwest Forestry University, ha dichiarato che Maandi è calda e umida tutto l'anno, con un tasso di copertura forestale del 70% e un'altitudine che va dai 105 metri ai 3.012 metri, il che la rende una vera e propria foresta monsonica con latifoglie sempreverdi e altri tipi di vegetazione, nonché un ambiente ecologico di base ideale per la proliferazione delle farfalle.