Energia, Cingolani: "Il gas non manca ma serve un tetto al prezzo. Potenziare le rinnovabili"

Un tetto europeo al prezzo del gas e potenziare le rinnovabili. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, interviene a Roma all'assemblea pubblica di Elettricità Futura sull'indipendenza energetica: "Qui le aziende chiudono e le famiglie sono in difficoltà non perché manchi realmente il gas, ma perché qualcuno dietro a una tastiera ha deciso di alzare il prezzo, di dover farlo pagare di più. Bisogna porre un limite, noi abbiamo proposto un price cap".

La politica del governo italiano sull'energia per Cingolani è "spingere sulle rinnovabili e sulla convivenza col gas in questa fase, disaccoppiare la borsa termoelettrica da quella sulle rinnovabili (è infatti uno scempio che io produco con idroelettricità o solare e pago come se avessi prodotto a gas), e serve imporre un price cap europeo per tagliare i picchi dei costi".

Sul price cap "la discussione è stata complessa. Se ne sta parlando in Commissione europea. Credo che molti paesi comincino a guardarlo con grande attenzione. Se pensate che ieri il gas era a 130 euro il megawattora, e l'elettricità dovete moltiplicarla per due volte e mezza questo prezzo, la bolletta diventa insostenibile, sia per i cittadini europei che per le imprese. Io conto che verrà fatto qualcosa. È in discussione, ci si sta lavorando ora", ha detto Cingolani a margine dell'assemblea.

"In questo momento la sfida principale sono gli stoccaggi: dobbiamo arrivare a fine anno con gli stoccaggi di gas al 90%", sostiene il ministro. "Il gas è così costoso - ha aggiunto - che gli operatori non riescono a metterci i soldi, quindi si ha bisogno di linee di credito". Il ministro ha aggiunto che "mentre facciamo questa operazione di stoccaggio" allo stesso tempo occorre "ridurre il bisogno di gas". "Abbiamo il dovere di andare molto veloci", ha affermato.

Cingolani ha poi detto che "sta per uscire il decreto ministeriale Fer 2, la norma che riguarda le rinnovabili innovative e che prende l'impegno di potenziare cose che oggi sono ancora in stato embrionale - geotermico, solare a concentrazione, synthetic fuel, biogas, offshore nuova generazione - per avere un menù di rinnovabili che sia il più ampio possibile, tutto quello che abbatte la produzione di CO2 in fase primaria di produzione di energia va incentivato".

"Con il Pnrr potenzieremo la produzione di celle solari, parte l'iniziativa per la fabbrica di idrolizzatori, è partita quella per la supply chain di batterie per l'automotive - continua - Questo è il momento di fare grandi investimenti in ricerca e sviluppo: mi piacciano le batterie ma spero il prima possibile di andare al di là del litio perché il futuro con il litio non è molto diverso dal futuro con il gas fornito della Russia".

Dopo le semplificazioni nelle procedure varate dal Mite, "nel 2022 Terna ha ricevuto richieste di allacciamento di nuovi impianti a rinnovabili per 5,3 gigawatt", ha aggiunto Cingolani. "Sono domande di allacciamento reale, io ho l'impianto e chiedo di allacciarlo. Ci siamo assicurati 9 GW complessivi, 5 quest'anno e il resto nel 2023 e 24. Nel 2021 erano stati allacciati 1,3 GW. È sufficiente? Probabilmente no, ma la discontinuità è chiara".

Il ministro ha poi sottolineato come la politica dell'acqua non sia sganciata dalla politica energetica. "Nel Pnrr ci sono una ventina di bacini di raccolta idrica che nascono come idea perché un quarto delle precipitazioni annuali sarebbero sufficienti all'irrigazione dell'agricoltura, argomento fondamentale in questi giorni. Alcuni di questi bacini potrebbero essere messi anche in pompaggio e funzionare da accumulatori. Di questi tempi, siccome non ci facciamo mancare nulla, la politica dell'acqua non è scorrelata completamente dalla politica energetica. Stanno chiudendo centrali idroelettriche perché non c'è flusso, non riusciamo a raffreddare quelle termoelettriche e rischiamo di abbassare la produzione".