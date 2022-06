Decine di arresti tra gli affiliati ai clan mafiosi di Catania e Siracusa

Quello che emerge dall’operazione Agorà, che segue l’operazione “Chaos” del 2016, è la riorganizzazione e i rapporti di forza tra le famiglie nei territori di Catania, Caltagirone e Siracusa, per la famiglia Santapaola-Ercolano, la famiglia La Rocca, la famiglia di Ramacca e il clan Nardo. Le indagini delle Dda hanno svelato come nonostante le ordinanze restrittive adottate nell'ambito del procedimento Chaos, le famiglie sono riuscite a mantenere il controllo a 360 gradi delle principali e tradizionali attività. Controllo sulle estorsioni, recupero crediti e traffico di droga. Ma i clan riuscivano comunque ad avere la capacità di infiltrarsi nell'economia lecita nel settore dei trasporti su gomma, in quello dell'edilizia e di influenzare le nomine per gli enti locali come avere persone di fiducia nelle gare di appalto per servizi cimiteriali nel comune di Vizzini e per la manutenzione stradale curati dal comune di Caltagirone.