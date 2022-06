Cinque elezioni in meno di 4 anni

La Knesset, il parlamento israeliano, ha votato in via definitiva per il suo scioglimento. Israele tornerà alle urne per le quinte elezioni in meno di quattro anni, che si terranno il 1° novembre. Yair Lapid, ministro degli Esteri e architetto della coalizione di governo uscente, diventerà primo ministro ad interim, prendendo il posto di Naftali Bennett che era diventato premier il 13 giugno del 2021 guidando la coalizione di partiti di destra denominata Yamina. Bennet aveva annunciato ieri sera che non si ricandiderà.