Secondo turno delle elezioni in Francia

La coalizione presidenziale di Emmanuel Macron Ensemble si è piazzata avanti per un soffio al 25,75 per cento - secondo i numeri del ministero dell'Interno, criticati dalla sinistra per il metodo di conteggio - seguita dalla Nuova unione popolare ecologica e sociale di Jean-Luc Melenchon al 25,66 per cento. Terza formazione quella di Marine Le Pen, il Rassemblement National, con il 18,68 per cento. Al quarto posto i Republicains con il 13,62 per cento.

Il primo appuntamento elettorale , quello di domenica scorsa, è stato praticamente disertato. Il tasso di partecipazione è stato infatti del 47,51 per cento. Quello di astensione del 52,49 per cento. Fiato dunque sospeso per questa seconda domenica di voto.

In 59 casi, invece, sarà duello tra Nupes e Rn, con Ensemble! tagliata fuori, mentre saranno otto i triangolari, previsti nel caso in cui ci sia un terzo investito che è riuscito a ottenere almeno il 12,5 per cento dei voti degli iscritti sulla lista elettorale.

Ensemble e Nupes si scontreranno in 272 circoscrizioni, mentre quelle dove si troveranno di fronte il partito di Marine Le Pen e la coalizione in sostegno a Emmanuel Macron sono 107.

Dei 577 dipartimenti in ballo, 539 si trovano nella Francia metropolitana, 27 nella Francia d'oltremare e 11 all'estero. La maggioranza presidenziale di Ensemble! è riuscita a qualificarsi in 421 circoscrizioni, la sinistra riunita nella Nuova unione popolare ecologica e sociale in 382, il Rassemblement national in 207 e l' alleanza di centrodestra in 89.

Territori dove Rn, il partito leader dell'estrema destra, è invece praticamente inesistente e ha invece consolidato la sua presenza nel Nord est e nelle zone rurali, staccando il pass per il voto del 19 giugno in 208 dipartimenti, più del doppio rispetto al 2017.

La sinistra riunita nella Nupes , qualificata in 380 dipartimenti - oltre 230 in più in rapporto a cinque anni fa - si è affermata nelle aree urbane estese del Paese e nelle grandi città, arrivando in testa o in ogni caso al secondo turno nella maggior parte delle circoscrizioni di Parigi, Marsiglia, Lione, Tolosa, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Starsburgo e Lille.

Le mappe del voto hanno confermato la distribuzione dell'elettorato vista alle presidenziali dello scorso aprile. La maggioranza presidenziale, presente al secondo turno in 417 circoscrizioni su 577 - un centinaio in meno rispetto al 2017 - ha conquistato soprattutto il favore della Francia occidentale.

La destra dei Republicains e dell'Unione dei democratici e degli indipendenti ha visto invece evaporare i suoi feudi, qualificandosi solo in 91 circoscrizioni sparse all'interno dell'Esagono. Per il secondo turno le proiezioni - che però non tengono conto di una eventuale più ampia mobilitazione - vedono avanti il campo presidenziale, ancora favorito a ottenere la maggioranza con un numero di seggi tra i 255 e i 295, mentre la Nupes è accreditata a essere la prima forza d'opposizione con 155-190 deputati. Il Rn ha invece la possibilità, per la prima volta nella sua storia, di formare un gruppo in Assemblea nazionale, che sarà composto probabilmente da un numero di parlamentari oscillante tra 20 e 45.

Sfida tutta da tenere d'occhio in cui sono coinvolti i ministri del nuovo governo come Elisabeth Borne, che in caso di sconfitta dovranno rassegnare le dimissioni come stabilito da una regola in vigore dal 2007. Le ultime proiezioni, che però non tengono conto della possibile mobilitazione tra primo e secondo turno, vedono il campo presidenziale ancora favorito a ottenere la maggioranza, relativa o assoluta, con un numero di seggi tra i 255 e i 295, mentre la Nupes è accreditata a essere la prima forza d'opposizione con 155-190 deputati.

I seggi elettorali saranno aperti domani dalle 8 alle 18, ma nelle grandi città come Parigi, Lione o Marsiglia chiudono alle 20. A partire da quell'ora saranno comunicati i primi risultati degli istituti di sondaggio e finirà il silenzio elettorale. Alle urne si può recare anche chi è positivo al Coronavirus. A differenza delle elezioni presidenziali, in cui tutti i candidati hanno diritto alla parità di tempo di parola in radio e televisione, per le legislative vale la regola dell'equità. Ciò vuol dire che le emittenti concedono spazio alle forze politiche in base alla loro rappresentatività.