Codroipo, uccisa dal marito mentre le figlie dormivano. L'uomo è poi scappato

Un nuovo femminicidio è stato compiuto questa notte a Codroipo, in provincia di Udine.

Una donna di 40 anni, Elisabetta Molaro, è stata accoltellata dal marito Paolo Castellani, 45 anni, fuggito subito dopo aver compiuto il delitto.

L’omicidio è avvenuto in casa mentre le figlie della coppia, di sei e otto anni, stavano dormendo nella stanza accato; le due bambine non avrebbero assistito all’uccisione della madre. Al momento sono stati affidati ai nonni mentre gli investigatori stanno cercando di chiarire le dinamiche dell’assassinio. Pare che la coppia fosse in crisi e lui non accettasse una separazione che sembrava sempre più vicina.

I Carabinieri sono intervenuti nell'abitazione della coppia, in via delle Acacie, intorno alle 2 di notte, dopo una richiesta di aiuto fatta al 112. Il corpo della donna presentava numerose coltellate. Sarebbe stato l’uomo a chiamare i soccorsi prima di scappare e gettare il coltello in un canale durante la fuga. L'arma del delitto è stata ritrovata nei pressi del corso d'acqua.

Le ricerche del marito si sono subito concentrate nella zona di Villa Manin e proprio lì l'uomo è stato individuato e fermato alcune ore più tardi.

Il 45enne è stato trovato dai militari dell'Arma mentre vagava a piedi, con ancora addosso gli abiti sporchi del sangue della moglie ed è stato portato in caserma dove si trova in stato di fermo. Non avrebbe ancora fornito dettagli su quanto accaduto ma sembra che l'omicidio sia avvenuto dopo una violenta lite con la donna.