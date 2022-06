Colombia: Gustavo Petro è il nuovo Presidente. Prima volta per un leader di sinistra

“Giorno di festa per il popolo. Che festeggia la prima vittoria popolare. Che tante sofferenze siano attutite dalla gioia che oggi inonda il cuore della patria. Questa vittoria è per Dio e per il popolo e la sua storia. Oggi è la giornata delle strade e delle piazze”. Così - in un tweet - il nuovo Presidente della Colombia, Gustavo Petro esprime tutta la sua gioia per il risultato ottenuto. E' la prima volta nella storia colombiana che un leader della sinistra assume la massima carica dello stato.

Con lo scrutinio dei voti del 97,06% dei seggi, Petro ha raccolto insieme alla sua vice Francia Marquez 10.984.247 suffragi (50,57%), mentre lo sfidante Rodolfo Hernàndez si attesta su 10.242.763 voti (47,16%).

Petro succederà al conservatore profondamente impopolare Ivan Duque, a cui la costituzione della Colombia ha impedito di candidarsi per la rielezione, in un paese gravato da una povertà diffusa, un'ondata di violenza e altri problemi.