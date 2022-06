La Colombia sceglie il cambiamento: il primo presidente “populista” nella storia del paese

Vincendo al secondo turno Petro invece diventerebbe il primo presidente di sinistra nella storia della Colombia, una pietra miliare per un paese governato a lungo da una classe dirigente di centro destra. La sua vittoria rifletterebbe uno spostamento a sinistra in tutta l'America Latina, che chiede agli Stati Uniti un riadattamento delle relazioni, un approccio diverso verso la guerra alla droga e la rivalutazione di un accordo commerciale bilaterale che potrebbe portare a uno scontro con Washington.

Gli analisti affermano che Petro è passato dall'essere quasi “sicuro presidente” ad avere difficoltà a vincere contro Rodolfo Hernández, l’imprenditore edile di 77 anni ed ex sindaco di Bucaramanga, che potrebbe beneficiare dell’elettorato di Federico Gutiérrez, il candidato di destra arrivato terzo, ribaltando lo scenario politico. Hernandez, dal canto suo, ha dichiarato che non accetterà l'appoggio di "politici", partiti o macchine politiche che sono state artefici dell’obsoleto passato, ma vuole i voti di tutti coloro vogliano sostenerlo, indipendentemente dal colore di appartenenza.

Secondo gli analisti l'85% dei colombiani sono pessimisti, come negli anni '90, periodo segnato dal conflitto armato, e pensano che il paese abbia intrapreso una strada sbagliata. La richiesta di cambiamento di rotta e di alternanza è tanta. I risultati del primo turno in Colombia cambiano gli equilibri di potere, hanno inferto un duro colpo alla classe politica conservatrice del paese, che dovrà ora adattarsi a un ruolo diverso e inevitabilmente sminuito.

Petro e Hernández promettono per i prossimi anni un cambiamento radicale nella società colombiana. Non hanno quasi niente in comune, se non la manifestazione tangibile del voto "antisistema" e della “rottura” con la politica tradizionale. Gli oustsider della politica colombiana sono pronti a salire sul palazzo presidenziale di Nariño scommettendo su percorsi nuovi e sconosciuti i cui progetti hanno per ora entusiasmato la maggioranza dei colombiani al primo turno.

La tornata elettorale si preannuncia come uno dei momenti più significativi nella storia del paese: in gioco ci sono il modello economico, la sua integrità democratica e i mezzi di sussistenza di milioni di colombiani. La mancanza di un centro democratico nella politica del Continente, che ha spinto milioni di latinoamericani alla povertà e a subire la violazione dei diritti umani, migrazione forzata, persecuzioni ed esilio nel nome della “democrazia”, fa avanzare, però, le posizioni più estreme. Si avverte una forte sensazione di disagio nella regione dove il pensiero comune dubita da sempre delle economie che sembrano essere costruite principalmente per servire le élite.

Circa 39 milioni di colombiani andranno a votare al ballottaggio questo 19 giugno per scegliere come presidente (2022-2026) tra due alternative politicamente diverse: il candidato di sinistra Gustavo Petro, ex- guerrigliero del M-19, in politica da più di 30 anni (nostalgico Chavista che decise di scambiare le armi per il voto) e che al primo turno ha ottenuto circa 8,5 milioni di voti, e Rodolfo Hernández, soprannominato l’antisistema, il Trump colombiano (nel 2004 ha vissuto il dramma di sua figlia Juliana, prima rapita e poi uccisa dalla guerriglia dell’ELN) e che sorprendentemente al primo turno ha avuto circa 5,9 milioni di voti.

Lui propone di bloccare in tutti i modi possibili l’accesso alla gestione delle risorse pubbliche da parte dei politici. Propone un grande dibattito nazionale per la confisca delle risorse a coloro che sono corrotti perché in Colombia a volte non si recuperano le risorse e non si sanzionano nemmeno le imprese o le persone che hanno fatto ricorso a pratiche corrotte o a clientelismo. Inoltre lui vuole salire al governo per esercitare la funzione di governo e far sì che il congresso della repubblica possa esercitare la sua funzione, e che non si creino coalizioni miste che finiscono per danneggiare il popolo a causa della corruzione. Lui è favorevole all’indipendenza tra governo e congresso.

Rodolfo Hernandez è un populista di destra. Anche lui pensa di essere il padrone del popolo in Colombia e sostiene che il popolo è stato impoverito a causa del denaro rubato dai politici corrotti. Questo è quello che lui sostiene, l’elettorato che lo appoggia è il popolo buono, mentre i cattivi sono quelli che hanno rubato in Colombia. Questa è l’essenza della campagna di Hernández.

La sua è una ideologia populista di sinistra con l’idea che lo Stato debba impegnarsi a risolvere delle situazioni di necessità. Lui sostiene di essere il popolo e pertanto chi non è con lui è suo nemico. Punta il dito contro le persone ricche che appartengono a partiti differenti o membri di gruppi identificati come nemici della Colombia. Lui propone di aumentare le tasse per questi gruppi per poter consentire allo Stato di soddisfare delle necessità attualmente impossibili da gestire per la Colombia.

La prima conclusione è che in Colombia lo scorso 29 maggio ha vinto il cambiamento. Questa è la conclusione principale. Ora la campagna si concentra su quale tipo di cambiamento: il populismo di sinistra di Gustavo Petro o il populismo di destra di Rodolfo Hernandez. Gustavo Petro ha potuto candidarsi alle elezioni in Colombia grazie ad un processo democratico che ha perdonato i reati che ha commesso come dissidente della lotta armata e che lo ha accolto come membro del Congresso, come sindaco di Bogotà e che gli ha permesso di candidarsi tre volte alle elezioni presidenziali. Ma lui sostiene ancora che in Colombia non c’è democrazia.

Perché è stato così difficile per la sinistra arrivare al potere in Colombia?

Perché la Colombia non è un paese rivoluzionario a causa della storica lotta armata che abbiamo vissuto. Dunque, se lei chiede ad un colombiano: “Sei di sinistra?”, non le risponderà mai di sì perché qualunque parola faccia riferimento alla sinistra, rimanda ai 60 anni di violenza vissuti dalla Colombia a causa dell’arrivo dei gruppi armati di sinistra che volevano prendere il potere. Pertanto c’è la percezione che la sinistra sia sempre armata e non democratica. Oggi quello che vediamo in Colombia è il risultato del processo democratico intrapreso nel paese da anni; non ad opera di Petro o di Hernandez o di altri, ma ad opera del popolo colombiano attraverso la difesa della democrazia e per risollevarci dalla condizione di stato fallito decretata nel 1999.

Ivan Duque in piena crisi mondiale pandemica ha legalizzato oltre 2 milioni di profughi venezuelani in fuga dal loro paese. Cosa ne pensa?

Ivan Duque è un democratico e ha dato ai venezuelani che vivono nel nostro paese la possibilità di essere legalizzati, anche perché noi colombiani avevamo bisogno di sapere chi fossero le persone in arrivo nel nostro paese. Il fenomeno migratorio in Venezuela interessa circa 5 milioni di persone. In Colombia ne sono arrivati oltre due milioni.

Ma il suo governo è stato criticato fortemente…

Il governo di Ivan Duque è stato uno dei primi a risolvere il problema dei vaccini anti Covid. La Colombia è uno dei primi paesi a mostrare segni di ripresa economica, anche tra i paesi sviluppati dopo la pandemia. Oggi, grazie al governo di Ivan Duque, la nostra economia è tornata ai livelli pre-pandemici. La Colombia ha sempre cercato di evitare il populismo, ma questa volta, e per la prima volta, avremo un presidente populista di destra o di sinistra eletto democraticamente

Se Petro vincesse le prossime elezioni in Colombia, quale sarebbe il suo rapporto con il governo di Biden?

Sarebbe un rapporto di confronto. La Colombia è un paese che fa da cerniera tra Stati Uniti e America Latina. Storicamente, ha sempre collaborato con gli Stati Uniti. Si celebrano i 200 anni di rapporti ininterrotti con gli Stati Uniti, grazie alla politica del bipartitismo e io credo che se Gustavo Petro sarà il prossimo presidente, ci sarà un rapporto di confronto instabile che farà perdere molto tempo, almeno un paio di anni prima che lui capisca cosa vogliono gli Stati Uniti dalla Colombia. Questo metterebbe il paese in una situazione difficile perché la Colombia ha bisogno del suo primo partner commerciale che sono proprio gli Stati Uniti.