Colombia, ucciso leader dissidente delle Farc, il presidente Duque su Twitter: "Neutralizzato"

Era conosciuto con il soprannome di Mayimbú ed era uno dei capi dei dissidenti delle Farc in Colombia , il gruppo di guerriglieri di ispirazione marxista-leninista che per decenni ha insanguinato il Paese con i più diversi metodi di lotta, dal terrorismo ai rapimenti agli attacchi armati. Leider Yohani Noscué è morto in combattimento contro le forze militari a Suárez , Cauca, nel sud-ovest della Colombia. Lo ha annunciato il presidente colombiano Ivan Duque in un post sul suo account Twitter.

Le Farc avevano siglato, dopo quattro anni di trattative, un accordo con il governo della Colombia nel 2016 per la cessazione delle ostilità. Accordo che aveva avuto come conseguenza la vittoria dell’allora presidente della Repubblica Juan Manuel Santos del Premio Nobel per la pace, per l’impegno profuso nella risoluzione della controversia. Tuttavia, quell’accordo non ha retto abbastanza per evitare una prosecuzione della lotta armata di parte di alcuni guerriglieri, in dissenso sul patto e quindi decisi a proseguire sulla strada dei vecchi metodi, anche i più violenti. Tra la fazione dissidente, c’era anche Leider Yohani Noscué.

Per Mayimbú il governo offriva una ricompensa fino a un miliardo di pesos (circa 238 mila euro) per informazioni che ne avrebbero consentito la localizzazione e la cattura. Le autorità ritengono che il boss guerrigliero fosse l'uomo che ha ordinato l'omicidio di un gruppo di otto persone a Suárez nel 2019. Tra le vittime c'era la candidata a sindaco di Suárez, Karina García Sierra, e la sua scorta. Nell'attentato, il veicolo su cui viaggiavano era stato assaltato con colpi di arma da fuoco e bruciato con i corpi all'interno, hanno detto le autorità.

Settimane fa, il presidente Duque aveva dichiarato pubblicamente che Mayimbú - che ha anche lavorato fianco a fianco con Iván Mordisco, massimo leader dei dissidenti Farc - sarebbe stato perseguito per assicurarlo alla giustizia, perché “questa è la conseguenza della collusione del narcotraffico, di chi non ha voluto consegnare le armi” dopo l'accordo di pace del 2016.