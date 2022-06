Colombia: un cane randagio entra furtivamente in chiesa e ruba il pane

Ladro per fame, un cane è entrato in chiesa e si è servito da solo. È quanto capitato durante la celebrazione della messa nel Santuario di Nostra Signora del Belencito, a Nobsa, in Colombia. L'animale ha visto il pane su un tavolo laterale all’altare, pronto per la benedizione, non ci ha pensato due volte lo ha addentato e se l’è portato via.

Il tutto senza che nessuno dei celebranti la funzione si fosse accorto di nulla. Al contrario dei fedeli, a cui il gesto del cane ha strappato un sorriso. Qualcuno ha ben pensato di riprendere tutta la scena con un breve video, che ha fatto il giro del mondo grazie ai social e che ha reso il povero animale una celebrità.