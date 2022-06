Colpi di pistola in un palazzo a Firenze. C’è un fermo per tentato omicidio. Trovata l’arma

C’è un fermo per tentato omicidio nei confronti di uno dei due pregiudicati protagonisti della sparatoria avvenuta intorno alle 13 di ieri, in via Baracca a Firenze. Si tratta del 72enne, che già si trovava agli arresti domiciliari. L’altro ferito è un 52enne che è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Careggi.

I Carabinieri hanno trovato nelle sterpaglie accanto al condominio una pistola 7,65, e 5 bossoli dello stesso calibro tra il pianerottolo e l'ingresso dell'appartamento dove vive il 72enne.

Secondo quanto ricostruito al momento, ma tutto deve essere ancora accertato il 52enne sarebbe andato a casa del 72enne per discutere forse di vecchie ruggini, o di un regolamento di conti. Una situazione che avrebbe scatenato la sparatoria durante la quale entrambi sono rimasti feriti. Ancora da verificare se sia stata una sola pistola a sparare o due.