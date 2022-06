Colpito da scarica elettrica mentre fa la doccia, grave un 13enne

Un ragazzino di 13 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Casarano, dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia nell'abitazione di campagna del padre. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che sono riusciti a rianimarlo e a portarlo in ospedale.

L'adolescente è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, su disposizione del magistrato inquirente, hanno sequestrato il bagno dell'abitazione.