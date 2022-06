Colpito da un micro-meteorite lo specchio del Webb Telescope. La Nasa: "Pienamente operativo"

La Nasa ha reso noto che alla fine di maggio un minuscolo frammento di meteorite ha colpito il nuovissimo James Webb Space Telescope (Jwst), disallineando uno dei suoi 18 delicati specchi in berillio placcato oro. Ma questo, assicurano dall'agenzia spaziale americana, non impedirà all'osservatorio orbitante di essere pienamente operativo come da programma.

Il granello di roccia spaziale che ha centrato il telescopio da 10 miliardi di dollari, spiegano dalla Nasa, ha lasciato un piccolo ma evidente effetto riscontrabile nei dati che vengono inviati sulla Terra. Non è comunque la prima volta che si verifica un evento del genere: da quando il Jwst è stato lanciato, lo scorso dicembre, è il quinto e maggiore impatto.

"Dopo una prima verifica, il team ha assicurato che il telescopio sta ancora funzionando a livelli che superano i requisiti della missione", dice la Nasa. "Ma sono ancora in corso ulteriori analisi e misurazioni". “Regolando la posizione del segmento interessato, gli ingegneri possono annullare una parte della distorsione. Ciò riduce al minimo l'effetto di qualsiasi impatto, sebbene non sia possibile evitare del tutto il deterioramento”.

Lo specchio dell'osservatorio è stato progettato per sopportare occasionali impatti ad alta velocità con micro-meteoroidi che volano nello Spazio, ma il recente impatto è stato "maggiore di quanto simulato durante i test sulla Terra". L'agenzia americana ha definito l'impatto "un evento casuale inevitabile" e ora ha allestito un team di ingegneri che studieranno sistemi per evitare simili impatti in futuro.

Il James Webb ha raggiunto la sua orbita di parcheggio a 1,6 milioni di chilometri dalla Terra lo scorso gennaio ed è attesa per il prossimo 12 luglio la prima immagine a colori del cosmo.