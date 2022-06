Erdogan insiste: no a Svezia e Finlandia nella Nato se non soddisfano le nostre richieste

Dal palco del congresso del suo partito Erdogan affonda il coltello nella piaga: "Il nostro paese ha affrontato con successo per anni la migrazione illegale dalla Siria, in questo momento stiamo osservando il panico in Europa per la crisi russo-ucraina. Preghiamo affinchè il mondo esca rapidamente da questo periodo critico".

Sin dall'inizio la questione dell'adesione era stata fortemente osteggiata da Ankara che non cambia idea: “La Turchia continuerà a opporsi all'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza atlantica fino a quando le richieste di Ankara non verranno soddisfatte”, ha ribadito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al congresso del suo partito, l'Akp proprio ora che cominciano le operazioni nel Baltico. "Finché le nostre aspettative non saranno soddisfatte, non cambieremo la nostra posizione sull'espansione della NATO", ha spiegato il leader turco. Ankara lamenta che i due Paesi nordici sostengono il Pkk e le formazioni curde nel Nord della Siria e chiede che Helsinki e Stoccolma revochino l'embargo sulla fornitura di armi alla Turchia.

Occhi puntati sul mar Baltico dove sono cominciate le esercitazioni militari della Nato. Operazioni internazionali annuali “Baltops” che per 12 giorni, fino al 17 giugno, vedranno la partecipazione di 16 paesi: i 14 membri dell'Alleanza (Stati Uniti, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Turchia) insieme a Svezia e Finlandia , che di recente a causa della guerra in Ucraina hanno fatto richiesta di adesione alla Nato.

Ma l'esercitazione congiunta non si ferma. Arrivata alla sua 51esima edizione, è una delle più grandi del Nord Europa e quest'anno prende il via da Stoccolma in occasione del 500esimo anniversario della marina svedese, occasione per rimarcare quanto la richiesta di adesione alla Nato dei due paesi del Nord sia gradita all'Alleanza. E per gli alleati di mostrare i muscoli militari, mentre sullo sfondo continuano i bombardamenti russi in Ucraina e va avanti la trattativa sulle sanzioni a Mosca. Solo ieri il presidente Putin aveva affermato: "Armi americane all'Ucraina? Le stiamo schiacciando come noci".

Le manovre tattiche si svolgono nelle acque territoriali lettoni e nello spazio aereo della regione, per concludersi a Kiel, in Germania. Diverse le operazioni tattiche in campo con la partecipazione di 7mila militari, 45 navi, 75 aerei e veicoli corazzati. Verrà simulato anche un attacco anfibio.