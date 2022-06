Comunali, Meloni: "FdI forza trainante del centrodestra, pronti a governare"

La difesa del maggioritario e del sistema bipolare è un punto fermo per Giorgia Meloni. Il risultato delle elezioni "dovrebbe definitivamente far dissuadere chi dovesse ancora ragionare di legge proporzionale. Dobbiamo difendere un sano sistema maggioritario" dice la leader di Fratelli d'Italia commentando i risultati delle Amministrative nella sede del partito a Roma. Un risultato che vede il partito crescere decisamente e affermarsi nelle liste, in vari casi, meglio degli alleati: "E' un risultato importante e che offre alcuni avvisi ai naviganti, prima di tutto un'indicazione chiara dagli elettori di centrodestra che vogliono una coalizione unita ma anche chiaramente alternativa alla sinistra, c'è un ritorno a un sano bipolarismo ancora più che in passato e perché il bipolarismo sia credibile il centrodestra non deve essere ondivago".

Meloni osserva: "Il fatto che oggi Fratelli d'Italia sia la forza traino di centrodestra è un'indicazione della chiarezza del posizionamento". E sottolinea: "Il centrodestra si conferma competitivo, qualche problema in più ce l'hanno dall'altra parte. Non si può non notare l'enorme calo di consenso del Movimento Cinque stelle che non raggiunge la doppia cifra da nessuna parte". Da qui la sferzata: "La principale forza che sostiene il governo Draghi - dice la leader FdI - non esiste più nella nazione. Credo che ci si debba davvero interrogare se tenere ancora in piedi questo governo e questo Parlamento".

A esprimere soddisfazione è anche Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI alla Camera: "Fratelli d'Italia cresce dappertutto rispetto alle amministrative di cinque anni fa. Al di là della riconferma della gran parte dei sindaci che presentavamo sin dal primo turno e comunque con la possibilità di avere nuovi risultati importanti", il dato "dimostra anche una crescita come partito, in tutta le città in cui il centrodestra sta vincendo FdI è prima o seconda forza della coalizione, quasi dappertutto è prima forza della coalizione".

Mentre Giovani Donzelli avverte: "Aspettiamo di vedere dagli alleati storici se decideranno di governare con noi di FdI, solo con il centrodestra, o ancora con il Pd e le sinistre. Noi comunque governeremo con gli italiani". Le elezioni nazionali sono “un'altra battaglia” come ricorda il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, ma i vertici di via della Scrofa sono consapevoli che il 'primato' nella coalizione è sempre più a portata di mano.

Intanto nel centrodestra tra gli azzurri di Forza Italia c'è soddisfazione per la performance di Palermo e Catanzaro, dove il partito si attesta primo (nel capoluogo siciliano ha incassato il 12%). Rinfrancato dai dati di queste due città del Sud, Silvio Berlusconi raccontano, è convinto di poter riportare la sua creatura politica al 20%. Numeri alla mano, FI, per ora, ottiene il 4,7% a Genova, il 5,4 a L'Aquila, il 4,5% a Verona. La riflessione di queste ore del Cavaliere è ancora una volta incentrata sull'unità del centrodestra, si sottolinea. Il centrodestra ha vinto dove si è presentato unito e ha perso dove si è presentato diviso, è il ragionamento.

Ad accendere lo scontro politico con FdI ci pensa, però, Gianfranco Micciché, che forte dell'exploit forzista a Palermo lancia un vero e proprio altolà alla Meloni, ribadendo con forza il 'no' alla riconferma di Nello Musumeci in Sicilia. Un 'no' al quale replica secco Lollobrigida: "Se noi, che siamo il primo partito, non facciamo aut aut, come possono farlo gli altri". E sulla questione mette il punto Giorgia Meloni: "A Palermo si vince al primo turno grazie alle scelte di Fratelli d'Italia". E ribadisce: "Della situazione in Sicilia ne parleremo nelle prossime ore. Chiaramente noi abbiamo le nostre idee. Ho letto qualche dichiarazione che ho trovato fuori luogo in questa giornata da parte di altri. Noi - sottolinea la leader FdI - non diamo aut aut. Ci aspettiamo che non li diano neanche gli altri".