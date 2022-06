Contraffazione, un giro da quasi 9 miliardi di euro l'anno

Un mercato da quasi 9 miliardi di euro l’anno. A tanto ammonta quello della contraffazione, una piaga che pesa sulla economia italiana, tra le più colpite a livello europeo.

L’import di beni contraffatti e piratati vale 8,7 miliardi pari al 2,1% del totale delle importazioni. Questi i dati forniti da Indicam, l'associazione italiana per la tutela della proprietà intellettuale che raggruppa oltre 160 associati le cui attività incidono per il 2,7% sul prodotto interno lordo nostrano.



"Se guardiamo ai settori, nessuno è veramente risparmiato: le categorie merceologiche interessate dal fenomeno della contraffazione sono trasversali e i danni ai consumatori, al sistema Paese e all'ambiente sono elementi che devono essere seriamente tenuti in considerazione quando si parla di contrasto”. Ha affermato il presidente Mario Perserico che ha anche sottolineato come "in Italia, che rimane sul podio delle economie europee più colpite dal business del falso, l'import di beni contraffatti e piratati è di circa 8,7 miliardi di euro, il 2,1% del totale delle importazioni. E se guardiamo ai settori, nessuno è veramente risparmiato”.



Durante l’incontro si farà il punto sulle nuove tecnologie, tra sistemi blockchain e metaverso: “Siamo tutti testimoni delle continue trasformazioni che stanno plasmando l'ambiente virtuale, garantendo nuove opportunità di crescita e sviluppo, ma allo stesso tempo allargando il campo anche ai mercati illegali, tra cui quello della contraffazione e della pirateria, con mezzi sempre più sofisticati", ha concluso Perserico.