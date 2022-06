Contro la corsa dei prezzi il mondo estrarrà più petrolio: accordo tra 24 paesi produttori

Si è riunito oggi in videoconferenza il “Gruppo di Vienna” o “Opec+”, la conferenza dei paesi produttori di petrolio che dal 2016 ha superato l'originale formato Opec includendo dieci nuovi paesi tra cui Russia, Kazakhstan e Messico. I 24 paesi, nel complesso, controllano oltre la metà della produzione mondiale di greggio e circa il 90% delle riserve note. Secondo l'agenzia Bloomberg, la riunione è durata solo 11 minuti.

Evidentemente abbastanza per concordare un'aumento della produzione di 648.000 barili al giorno sia a luglio sia ad agosto, andando dunque incontro alle richieste dei paesi occidentali di un aumento delle estrazioni superiore a quello di 432.000 barili al giorno deciso nei mesi scorsi per frenare la corsa dei prezzi. Tecnicamente, la decisione è stata quella di anticipare di due mesi l'aumento previsto per settembre e di spalmarlo in misura uguale sui mesi di luglio e agosto. Il Gruppo di Vienna tornerà a incontrarsi il 30 di questo mese.

Il Wall Street Journal, che ha dato la notizia circa mezz'ora prima che venisse diffuso il comunicato ufficiale, sottolinea come si tratti di un cambiamento importante per i Sauditi, che finora avevano resistito agli appelli di Stati Uniti, Regno Unito e altri paesi occidentali per un aumento dell'attività estrattiva a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Importanti funzionari di Washington, riferisce sempre il quotidiano finanziario, erano stati nelle scorse settimane in Arabia Saudita per favorire un'accordo.

La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha espresso in una nota la soddisfazione dell'amministrazione Biden per la decisione, riconoscendo “il ruolo di Arabia Saudita come presidente di Opec+ e principale produttore nel raggiungimento di questo consenso tra i paesi membri” e “gli sforzi e i contributi positivi di Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Iraq”. Gli Stati Uniti “continueranno a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per fare fronte alla pressione dei prezzi dell'energia”.



Fonti interne all'Opec parlano di una difficoltà della Russia a mantenere stabili i livelli di produzione a seguito delle sanzioni decise dall'Unione europea. Il vice primo ministro russo Alexander Novak ha tuttavia dichiarato a Rossiya 24 che la produzione petrolifera russa sta aumentando ulteriormente all'inizio di giugno rispetto ai livelli di maggio e aggiunto che è importante per Mosca continuare a cooperare con l'Opec+".

Alla notizia dell'accordo, il prezzo del petrolio ha tuttavia continuato a salire, raggiungendo quota 117 dollari al barile: secondo gli analisti, solo Arabia Saubita ed Emirati saranno in grado di aumentare effettivamente la produzione, mentre gli altri produttori sono già al limite della loro capacità.