Coppia trovata morta nel milanese: si cerca il movente nei telefonini

Saranno forse i cellulari delle due vittime a dare risposte sul movente dell'omicidio-suicidio di Franco Deidda, 62 anni e Daniela Randazzo, 57 anni, trovati morti ieri a Vanzaghello (Milano). A quanto emerso i due si frequentavano, ma senza che la famiglia di lei ne sapesse nulla. Deidda, istruttore di tiro, si era trasferito nel milanese da Genova circa un anno fa. Quando sia iniziato il rapporto con la donna che lo ha ucciso con una delle sue pistole, prima di suicidarsi, è ancora al vaglio degli inquirenti.

L’ipotesi su cui lavorano I carabinieri della seconda sezione del Nucleo investigativo, guidati dal tenente Antonio Coppola, e dei colleghi della compagnia di Legnano arrivati nel pomeriggio in via Arno è quella dell’omicidio suicidio.

Daniela Randazzo, 57 anni, siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto ma residente a Busto Arsizio, dov’era segretaria all’Istituto scolastico De Amicis, era molto conosciuta nella zona per la sua attività nella scuola. Lui Franco Deidda era divorziato con 1 figlio. Rappresentante di libri scolastici con la passione per il tiro a segno e le armi: i carabinieri ne trovano decine, regolarmente denunciate così come la pistola che l’ha ucciso

I soccorsi sono stati chiamati da una vicina di casa che aveva sentito, intorno alle 14.30, due detonazioni a distanza di qualche minuto l’una dall’altra. E poi un tonfo e visto, dal cancello, il corpo immobile della donna. Gli ultimi istanti di questa tragedia dovrebbero essere stati ripresi dalle telecamere della villetta accanto.

Alcune persone vicine alla Randazzo parlano di una gravissima malattia con poche speranze di guarigione che l’aveva sconvolta come racconta chi ne aveva raccolto le confidenze. Gli investigatori, coordinati dalla procura di Busto Arsizio che ha disposto l’autopsia, sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita delle due vittime, e per cercare eventuali messaggi che potrebbero ulteriormente chiarire i motivi del gesto estremo.