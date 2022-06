Corea del Nord, chi è la prima donna Ministro degli Esteri e perché ha un ruolo chiave

La Corea del Nord ha nominato per la prima volta una donna, Choe Son Hui, come ministro degli Esteri, in un periodo molto delicato per le relazioni internazionali. Pyongyang prosegue con i test sulle armi e ignora gli appelli degli Stati Uniti a riprendere i colloqui. La scelta di Choe Son Hui non stupisce più di tanto. La diplomatica, già ex viceministro degli esteri, è una stretta consigliera di Kim Jong-un e ha partecipato ai colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti oltre ad aver accompagnato il leader nordcoreano ai vertici con l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Chi è Choe Son Hui Nata nel 1964 a Pyongyang, Choe è la figlia dell'ex primo ministro nordcoreano Choe Yong Rim. Ha studiato in Corea del Nord, Cina, Austria e Malta e parla correntemente l'inglese. Ha iniziato la sua carriera come interprete partecipando ai negoziati sul nucleare del 1997. Ha svolto un ruolo chiave durante i vertici della Corea del Nord con gli Stati Uniti, durante la presidenza di Donald Trump. Le sue dichiarazioni pubblicate sui media statali nordcoreani si alternavano tra la minaccia di una "resa dei conti nucleare" e le offerte di dialogo. Ad Hanoi era seduta accanto al leader nordcoreano al tavolo dei negoziati. In una delle sue ultime dichiarazioni, ha chiesto agli Stati Uniti di cessare la "politica ostile" contro la Corea del Nord, comprese le esercitazioni congiunte con la Corea del Sud. La sua posizione politica è che il programma di armi nucleari della Corea del Nord è l'unica salvaguardia sicura per la sovranità del paese. Tuttavia, la sua “promozione” potrebbe, in un certo senso, essere interpretata come un riflesso della volontà di Pyongayng di aprire un canale di dialogo con gli Stati Uniti. La diplomatica succede a Ri Son Gwon, esponente dell'ala dura, che ha presieduto i colloqui con la Corea del Sud e che è stato incaricato di guidare il Dipartimento del Fronte Unito del partito incaricato di gestire le relazioni intercoreane.

Kim Jong-un apre la riunione del Partito dei Lavoratori Kim Jong-un ha intanto riunito il Plenum allargato del Partito dei lavoratori, una riunione chiave nelle dinamiche del regime di Pyongyang, in un momento di particolare tensione attorno alla Penisola coreana: gli Stati uniti e la Corea del Sud temono infatti che sia imminente il settimo test nucleare nordcoreano e Washington ha promesso una "robusta" reazione se ciò dovesse avvenire. Kim Jong-un ha sottolineato la necessità di adottare misure di "autodifesa" più forti per affrontare sfide "molto serie" alla sicurezza. Nessuna indicazione è invece emersa durante la sessione di tre giorni che si è conclusa venerdì sulle informazioni della Corea del sud circa un possibile nuovo test nucleare del regime. Lo scarno dispaccio dell'agenzia di stampa ufficiale KCNA conclude dando conto dell'"alto entusiasmo politico di tutti i partecipanti, che sono pienamente consapevoli del loro importante compito nella storica lotta per la prosperità e lo sviluppo del nostro grande paese e del benessere del popolo". La Corea del Nord non fa test nucleari dal 2017, quando li interruppe come segno di buona volontà per l'avvio dei negoziati con la Corea del Sud e con gli Stati Uniti di Donald Trump, poi conclusisi in un flop. Prima delll'ultimo test nucleare - ricorda l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap - Kim Jong-un riunì il presidium del Politburo per adottare l'agenda che prevedeva il test di una bomba all'idrogeno. L'eventuale test sarebbe anche uno sgradito messaggio di benvenuto al nuovo presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, che è stato eletto promettendo una linea più dura nei confronti del Nord. La quinta sessione plenaria del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori ha riunito centinaia di funzionari presso la sede del partito a Pyongyang: nessuno sembra indossare la mascherina, nonostante l'ondata di Covid che ha recentemente colpito il Paese. Durante la sessione, Kim avrebbe anche fatto riferimento alla lotta alla pandemia da Coronavirus spiegando che lo sforzo è attualmente "entrato in una nuova fase", basata sul lockdown e lo sforzo di sradicare il virus.