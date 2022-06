Covid, in Italia 62.704 nuovi contagi, dato più alto in quasi due mesi. Calano le intensive (-3)

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 62.704 nuovi casi: il valore più alto in quasi 2 mesi. I decessi sono stati 62. Il tasso di positività sale al 21.4%, a fronte di 292.345 tamponi effettuati.

Tutti i dati aggiornati in Italia e nel mondo

Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 5.009 pazienti, con un aumento di 215 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 206, con una diminuzione di 3 unità. In isolamento domiciliare si trovano 594.921 persone, 25.066 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 17.191.557 persone, in aumento di 37.921 unità.



Il totale delle persone attualmente positive in Italia è di 599.930, cioè 25.281 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I decessi sono 62 nelle ultime 24 ore per un totale di 167.842 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 17.959.329 (+62.704). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 292.345, cioè 212.97 in più rispetto al giorno precedente.

Questi i dati relativi alle regioni:



Lombardia: 9.900 casi, 9 decessi

Lazio: 7.549 casi, 3 decessi

Veneto: 6.452 casi, 9 decessi

Campania: 6.018 casi, 7 decessi

Sicilia: 5.559 casi, 7 decessi

Puglia: 3.990 casi, 3 decessi

Toscana: 3.812 casi, 3 decessi

Emilia-Romagna: 3.455 casi, 3 decessi

Piemonte: 3.105 casi, 1 decessi

Sardegna: 2.658 casi, 2 decessi

Liguria: 1.709 casi, 0 decessi

Friuli Venezia Giulia: 1.514 casi, 3 decessi

Abruzzo: 1.478 casi, 3 decessi

Calabria: 1.446 casi, 4 decessi

Marche: 1.388 casi, 2 decessi

Umbria: 862 casi, 0 decessi

P.A. Bolzano: 641 casi, 1 decessi

Basilicata: 526 casi, 0 decessi

P.A. Trento: 384 casi, 2 decessi

Molise: 157 casi, 0 decessi

Valle d'Aosta: 101 casi, 0 decessi