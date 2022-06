Corpo carbonizzato nell'Alessandrino. Potrebbe trattarsi di una donna

Resti umani di un corpo carbonizzato sono stati rinvenuti in una zona boschiva impervia a Isola Sant'Antonio, in provincia di Alessandria. I carabinieri del comando provinciale alessandrino hanno ritrovato il cadavere in un'auto distrutta dalle fiamme. A quanto si apprende dalle fonti delle forze dell'ordine, si potrebbe trattare del corpo di una donna di cui non si avevano notizie da ieri, ma - specificano gli investigatori - al momento non vi sono certezze. Restano in piedi tutte le ipotesi e sono in corso le indagini da parte dell'autorità giudiziaria.