Costa: "Esami senza mascherina. Spero arrivi il decreto"

"Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l'abolizione dell'obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di maturità. Un' indicazione chiara sulla questione deve essere data dal Governo" afferma il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che già 2 giorni fa a Rai Radio1, in merito alla possibilità di effettuare gli esami di Stato senza l'utilizzo delle mascherine, aveva detto: "Basta un decreto fatto anche all'inizio della settimana prossima. C'è un problema di convergenza politica. Siamo di fronte a posizioni diverse, mi auguro che si possa arrivare ad una sintesi. A mio avviso è una scelta politica. Sulla base della scelta fatta per regolamentare i flussi dei seggi durante il voto, con la stessa coerenza io credo che si possa dire che i nostri ragazzi quando vanno a fare l'esame possano non indossare la mascherina".

Riguardo alla posizione del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che sostiene che, in sede di esami orali, i presidenti di commissione possano decidere se il candidato possa o meno abbassare la mascherina, Costa ha un'opinione netta e contraria, dicendo che non si può chiedere ad altri di assumere decisioni che spettano al Governo. E che sia in gioco la credibilità della politica stessa.