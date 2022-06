Covid: 22.104 nuovi casi e 60 decessi in 24 ore. Tasso di positività 11,8% (-0,9%)

Sono 22.104 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 21.554 di ieri.

I tamponi processati sono 187.234 (ieri 170.097) con il tasso di positività che scende dal 12,7% all'11,8%.

I decessi sono 60 (ieri 52). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.365. Le terapie intensive sono tre in meno (ieri -1) con 12 ingressi giornalieri, e sono in tutto 193. Nei reparti ordinari si contano invece 86 pazienti in meno (ieri -72), per un totale di 4.076, ovvero 86 in meno di ieri.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.088 contagi, seguita da Lazio (+2.942), Sicilia (+2.183), Campania (+2.122), Veneto (+1.974) ed Emilia Romagna (+1.811).

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.634.065. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 24.853 (ieri 23.745) per un totale che sale a 16.845.734. Gli attualmente positivi sono 2.455 in meno (ieri -1.796) per un totale che scende a 620.966. Di questi, 616.967 sono in isolamento domiciliare.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In Campania l'incidenza sale supera il 16%

Continua a salire, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario sono 2.122 i neo positivi al Covid su 13.003 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 15,96% oggi sale al 16,31%. Zero decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta invariato a 13 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive; in degenza sono invece 284 (-1 rispetto a ieri).

Un decreto per lo stop alle mascherine per gli esami di maturità

"Conto che al prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno potremo approvare un decreto per l'abolizione dell'obbligo di mascherina per gli studenti che sosteranno gli esami di maturità. Un'indicazione chiara sulla questione deve essere data dal governo". Lo afferma il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

