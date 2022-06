Covid: 21.554 nuovi casi e 52 decessi in 24 ore. Positività al 12,7% (-0,2%)

Sono 21.554 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 23.042 di ieri, ma soprattutto i 9.429 di venerdì scorso.

I tamponi processati sono 170.097 (ieri 179.127) con il tasso di positività che scende dal 12,9% al 12,7%.

I decessi sono 52 (ieri 84). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.305.

Le terapie intensive sono una in meno (ieri -2) con 24 ingressi giornalieri, e sono in tutto 196. Nei reparti ordinari si contano invece 72 pazienti in meno (ieri -62), per un totale di 4.162.

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.611.607. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 23.745 (ieri 27.228) per un totale che sale a 16.820.881. Gli attualmente positivi sono 1.796 in meno (ieri -3.778) per un totale che scende a 623.421. Di questi, 619.063 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 3.132 contagi, seguita da Lazio (+2.795), Sicilia (+2.084), Campania (+2.070), Veneto (+1.973) ed Emilia Romagna (+1.845).

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Rezza: “In Italia lieve inversione di tendenza della curva covid”

"Questa settimana si nota una lieve inversione di tendenza, con un aumento del tasso di incidenza dei casi di Covid-19 che si fissa a 222 casi per 100mila abitanti. Resta invece ben al di sotto dell'unità, a 0,75, il valore di Rt". Lo rileva il direttore Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero sull'andamento dell'epidemia di Covid. L'evoluzione della situazione epidemiologica, sottolinea, "fa sì che sia bene continuare a tenere comportamenti ispirati alla prudenza" e "continuare a monitorare la situazione e soprattutto ciò che avviene negli altri Paesi Ue".

Rapporto Aifa su monitoraggio prescrizioni

Ad oggi sono 63.090 i pazienti che in Italia sono stati curati con anticorpi monoclonali per il Covid-19 dal marzo 2021 data dell'autorizzazione per la terapia. Sono i dati del Rapporto n.53 dell'Agenzia del Farmaco-Aifa sul monitoraggio delle prescrizioni. Sono 1.508 in più negli ultimi 21 giorni rispetto alla rilevazione precedente, pari al 2,45%.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo