A Shanghai tornano lockdown e test di massa per 2,6 milioni di persone

Shanghai ha riferito di 9 nuovi contagi (nessuno a Minhang) registrati mercoledì e ha allentato molte restrizioni dal primo giugno dopo aver confinato i suoi 26 milioni di residenti da fine marzo, negli sforzi per contenere il peggior focolaio di Covid in oltre due anni. Il blocco però non è mai stato revocato del tutto, con centinaia di migliaia di persone a mobilità limitata e diversi complessi abitativi ancora chiusi.

A partire da sabato la nuova campagna di test coinvolgerà dunque gli abitanti del distretto di Minhang , dove scatteranno 'chiusure'. Il distretto sarà "posto in lockdown e tutti i residenti saranno testati", hanno annunciato le autorità distrettuali in un post sui social media, aggiungendo che "la chiusura sarà revocata dopo la raccolta dei campioni", senza fornire dettagli più specifici.

Si temono nuovi focolai di Covid-19 ad appena una settimana dalla revoca annunciata delle restrizioni dopo il lockdown duro di oltre due mesi, anche se di fatto per centinaia di migliaia di persone restano restrizioni rigorose in nome della strategia zero-Covid, mai abbandonata dal gigante asiatico.

L'annuncio di nuove restrizioni ha cambiato l'umore delle principali piazze cinesi che avevano aperto in ordine sparso con qualche cauto rialzo dopo il dato, molto positivo, sulle export in maggio. A Hong Kong l'indice Hang Seng dei titoli guida ha chiuso in calo dello 0,6% a 21,869.05 punti. In ribasso anche Shanghai che iniziava a respirare dopo l'allentamento delle severe misure di contenimento prese da settimane dalle autorità per contenere la diffusione della nuova variante Covid. L'annuncio della parziale ripresa delle restrizioni à stata invece una doccia fredda che ha depresso i corsi. L'indice Composito di Shanghai ha chiuso in calo dello 0,76% a 3.238,95.