Covid, casi in aumento di due terzi rispetto a una settimana fa

Sono 35.427 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 36.573, giovedì scorso 21.554: l'incremento su base settimanale è dunque del 64%. Gli attualmente positivi sono 572.045, 28.736 in meno nelle ultime 24 ore. I nuovi dimessi e guariti, nel bollettino odierno, sono 64.865.

Si sono registrati 41 decessi, meno dei 64 di eri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 185.819 tamponi con il tasso di positività al 19%, stabile rispetto al 18,7% di ieri.

Sono 191 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a mercoledì. Gli ingressi di oggi sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.320, 17 in più