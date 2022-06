Ancora 2 milioni di abitanti in lockdown a Shanghai

A Shanghai il ritorno alla normalità sembra lontano. Molti quartieri sono ancora in lockdown nonostante la revoca delle restrizioni anti Covid decise mercoledì scorso. In città, secondo quanto riporta la Cnn, quasi due milioni di abitanti su 26milioni sono ancora bloccati a casa nei quartieri definiti ad “alto rischio”. Le cose sono peggiorate ulteriormente giovedì, quando sono stati rilevati sette nuovi casi di coronavirus nei distretti di Jing'an e Pudong e quattro quartieri definiti a 'medio rischio' sono stati di nuovo chiusi per 14 giorni. Il lockdown totale nella città era stato imposto due mesi fa.