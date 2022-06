Covid, effetto variante Omicron BA.5: dopo 6 settimane in risalita contagi e decessi

Dopo 6 settimane consecutive con il segno "meno", tornano a salire contagi e decessi per Covid in Italia: sono stati quasi 30mila in più la passata settimana rispetto alla precedente (che scontava comunque i pochi tamponi fatti nella festa del 2 giugno), con 73 morti in più.

È quanto emerge dall'analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della passata settimana 6-12 giugno 2022. Una risalita che probabilmente conferma anche in Italia la circolazione dell'ultima variante di Omicron, la BA.5, molto più contagiosa ma non più grave delle sue sorelle precedenti.

Sono stati in totale 144.333, secondo i bollettini, i nuovi casi negli ultimi 7 giorni: +26,14% rispetto ai 114.426 casi del 30 maggio-5 giugno e +7,55 sui 134.202 del 23-29 maggio. Nella settimana 6-12 giugno aumentano anche i decessi: 453 totali, +19,21% sui 380 del 30 maggio-5 giugno.

Andamento delle vaccinazioni

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in Italia il ciclo completo è stato somministrato al 90,08% della popolazione over 12, con il 91,49% che ha ricevuto almeno una dose. Il dato è del report dedicato del ministero della Salute aggiornato alle 6.17 di questa mattina. La dose addizionale/richiamo o booster riguarda l'83,14% della popolazione, pari a 39.662.618 dosi somministrate. La seconda dose booster è stata fatta dal 37,68 % degli immunocompromessi, pari a 298.170 dosi somministrate, e dal 17,83% degli altri potenziali destinatari, pari a 788.356 dosi somministrate.

Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, con almeno una dose è il 38,13% della popolazione, pari a 1.394.214 dosi somministrate, mentre il ciclo vaccinale completo riguarda il 34,75% della popolazione, con 1.270.658 dosi somministrate.

Le dosi totali di vaccino somministrate in tutto il Paese sono 137.973.408, pari al 97,2% delle 141.898.395 consegnate. Di queste, 95.340.960 sono di Pfizer BioNTech, 25.444.348 di Moderna, 11.514.523 di Vaxzevria, 6.726.093 di Pfizer pediatrico, 1.849.471 di Janssen e 1.023.000 di Novavax.