Covid: Giappone allenta misure e riapre le frontiere

Il Giappone allenta ancora le misure di contenimento anti-Covid e riapre le frontiere ai turisti stranieri per la prima volta in due anni, sebbene ancora con molti limiti: la decisione riguarda 98 Paesi con basso rischio per le infezioni da Covid-19, tra cui l'Italia.

Restano comunque alcune restrizioni: il limite dei 20 mila arrivi giornalieri e l'utilizzo delle mascherina anche all'aperto. Inoltre i visitatori dovranno far parte di gruppi organizzati da tour operator locali o convenzionati che richiederanno anche la sottoscrizione di una polizza sanitaria per le prestazioni mediche nel Paese.