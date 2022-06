Covid, Gimbe: diminuiscono i nuovi casi tranne che per 22 province. In calo decessi e ricoveri

Stando al monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe continua la discesa generalizzata dei contagi da covid con un meno 7,8% rispetto al periodo precedente.

Il dato però segnala una risalita per alcune province (da 2 a 22), in cui si rileva un aumento (dal +0,4% di Messina, Padova e Roma al +20,2% di Enna), in 7 casi superiore anche al 10%. In nessuna provincia però l’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti, attestandosi tra gli 86 casi per 100.000 abitanti di Bergamo e i 374 di Cagliari). Nella settimana 1-7 giugno si rileva un lieve incremento percentuale dei nuovi casi in Veneto (+1%) e Friuli-Venezia Giulia (+1,6%) e una riduzione in tutte le altre Regioni: dal -3% della Sicilia al -32,8% della Valle D’Aosta.

“Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, Direttore Operativo della Fondazione – prosegue il calo del numero dei posti letto occupati da pazienti COVID sia in terapia intensiva (-11,7%) che in area medica (-15,2%)”.

In dettaglio al 7 giugno il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti COVID è del 6,7% in area medica (dal 3,5% del Veneto al 16% della Calabria) e del 2,4% in area critica (dallo 0% di Basilicata e Valle D’Aosta al 5,1% del Molise). “Continuano a diminuire gli ingressi giornalieri in terapia intensiva – puntualizza Mosti – con una media mobile a 7 giorni di 15 ingressi/die rispetto ai 20 della settimana precedente”.

Calano anche i decessi: 392 negli ultimi 7 giorni (di cui 49 riferiti a periodi precedenti), con una media di 56 al giorno rispetto ai 78 della settimana precedente.



“La frenata nella discesa dei nuovi casi settimanali – commenta Cartabellotta – e la netta riduzione del numero dei tamponi parallela all’aumento del tasso di positività sono “spie rosse” confermate dalla ripresa della circolazione virale in alcune province, verosimilmente spinta dalla sotto-variante Omicron BA.5”.



Sul fronte vaccini, all’8 giugno l’88,1% della platea ha ricevuto almeno una dose (+3.100 rispetto alla settimana precedente) e l’86,6% ha completato il ciclo (+5.767 rispetto alla settimana precedente).



Continua a scendere tra gli over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 613 (-38,8% rispetto alla settimana precedente). Inoltre sono 6,86 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino.



Per quanto riguarda la quarta dose alle persone immunocompromesse, all’8 giugno il tasso di copertura nazionale è del 36,2% con nette differenze regionali: dal 7,7% della Calabria al 100% del Piemonte.

Quarta dose over 80, fragili (60-79 anni) e ospiti RSA: in base alla platea ufficiale il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 17% con nette differenze regionali: dal 4,7% della Calabria al 37,2% del Piemonte.



La conclusione di Cartabellotta: “In un contesto epidemiologico che conta ancora oltre 600 mila positivi (numero peraltro largamente sottostimato), tenendo conto delle incertezze sulla prevalenza della variante BA.5 oltre che del basso numero di anziani e fragili coperti con la quarta dose, è prudente continuare ad indossare la mascherina nei locali al chiuso, specialmente se affollati e/o poco ventilati, indipendentemente dalla decisione del Governo di prolungarne l’uso sui mezzi di trasporto. In questa direzione va la forte raccomandazione all’uso della mascherina previsto in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie: è fondamentale ridurre al minimo la probabilità di focolai nei seggi, oltre che innalzare il livello di protezione per anziani e fragili, che devono avere la possibilità di esercitare il loro imprescindibile diritto di voto in condizioni di massima sicurezza”.