Covid: i casi del giorno sono 28.082, i decessi 70. Tasso di positività al 12%

Sono 28.082 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 8.512 di ieri ma soprattutto i 24.267 di martedì scorso. Ci sono da alcuni giorni segnali di risalita della curva, forse spinta anche dalla sottovariante Omicron 5, come peraltro avvenne anche la scorsa estate (ai primi di luglio) con una mini-ondata "balneare".

I tamponi processati sono 233.553 (ieri 75.010) con il tasso di positività che sale dall'11,3% al 12%.

I decessi sono 70, come ieri. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.089. Le terapie intensive sono 2 in più (ieri -1) con 16 ingressi giornalieri, e sono in tutto 219. Nei reparti ordinari si contano invece 111 pazienti in meno (ieri +42), per un totale di 4.342.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 30.848 (ieri 18.625) per un totale che sale a 16.747.070. Gli attualmente positivi sono 2.371 in meno (ieri -10.079) per un totale che scende a 628.977. Di questi, 624.416 sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 4.491 contagi, seguita da Lazio (+3.623), Sicilia (+2.924), Campania (+2.616) e Veneto (+2.468). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.543.136.