Il bollettino Covid: 17.193 nuovi casi e 79 decessi. Ricoveri in calo: -289

Sono 17.193 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (Ieri erano stati 18.391), il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 17.457.950. Le vittime sono invece 79, venti in più rispetto a ieri. I morti in totale sono così 166.835.

I tamponi processati sono 181.055 (ieri erano stati 192.108) con tasso di positività che cala leggermente dal 9,6% al 9,5%.

Le terapie intensive sono 3 in più (ieri erano scese di 25 unità), con 27 ingressi giornalieri, in tutta Italia ora sono 226. Nei reparti ordinari si contano invece ben 289 pazienti in meno (ieri erano stati -243), per un totale di 4.589.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

