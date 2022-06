Covid: la curva si inverte, aumentano casi (+32,1%) e decessi (+6,1%). Giù ricoveri e intensive

Si inverte la curva del Covid-19: in 7 giorni netto rialzo dei contagi (+32,1%) e salgono anche i decessi (+6,1%). In lieve calo i ricoveri ordinari (-3,3%) mentre scendono le terapie intensive del 16,4%. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 8-14 giugno.

L'aumento di contagi riguarda quasi tutte le regioni italiane ed è "verosimilmente trainato dalla sotto-variante Omicron BA.5". In 99 province si registra un incremento percentuale dei nuovi casi, con Cagliari che registra un'incidenza superiore ai 500 casi per 100mila abitanti.

Il monitoraggio rileva nella settimana 8-14 giugno 2022, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (160.751 contro 121.726) e decessi (416 contro 392). In calo gli attualmente positivi (603.882 contro 628.977), le persone in isolamento domiciliare (599.500 contro 624.416), i ricoveri con sintomi (4.199 contro 4.342) e le terapie intensive (183 contro219).

"Inverte la tendenza la curva dei nuovi casi settimanali (+32,1% rispetto alla settimana precedente) - afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gmbe - che si attestano intorno a 160mila con una media giornaliera, della settimana studiata, che sfiora quota 23mila casi giornalieri". Nella settimana 8-14 giugno l'incremento percentuale dei nuovi casi si registra in tutte le Regioni ad eccezione della Calabria: dal +17,4% della Basilicata al +91,5% della Provincia Autonoma di Bolzano.

Rispetto alla settimana precedente, in 8 province c'è una riduzione percentuale dei nuovi casi (dal -1,3% di Asti al -36,3% di Reggio di Calabria); salgono da 22 a 99 le province in cui si rileva un aumento (dal +1,3% di Trapani al +104,1% di Pordenone). Solo la Provincia di Cagliari registra un'incidenza superiore ai 500 casi per 100.000 abitanti (532).

Invertono la tendenza i decessi: 416 negli ultimi 7 giorni (di cui 61 riferiti a periodi precedenti), con una media di 59 al giorno in lieve aumento rispetto ai 56 della settimana precedente. In aumento il numero dei tamponi totali (+8,5%): da 1.065.110della settimana 1-7 giugno a 1.155.381 della settimana 8-14giugno. In particolare i tamponi rapidi sono aumentati del 9,6% (+75.774), mentre quelli molecolari del 5,3% (+14.497).

Prosegue il calo delle ospedalizzazioni

In discesa gli indicatori ospedalieri, con -36 terapie intensive (-16,4%) e -143 ricoverati con sintomi (-3,3%), però sale il numero di ingressi giornalieri in terapia intensiva. Prosegue il calo del numero dei posti letto occupati da pazienti Covid sia in terapia intensiva (-16,4%) che in area medica (-3,3%). In dettaglio, i posti letto occupati al 7 giugno sono 183 in area critica e 4.199 in area medica. Al 14 giugno il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 6,5% in area medica (dal 3% del Veneto al 16,1% della Calabria) e del 2% in area critica (dallo 0% dell'Umbria al 7,7% della Valle D'Aosta). In lieve aumento gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, con una media mobile a 7 giorni di 20 ingressi al giorno rispetto ai 15 della settimana precedente.

6,86 milioni di italiani non vaccinati

Sono 6,86 milioni i non vaccinati contro il Covid, di cui 2,84 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. Lo rileva la Fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio settimanale, in cui si sottolinea che sono ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino (88,1% della platea) e di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,6% della platea). Inoltre, 8,03 milioni di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,6 milioni di guariti che non possono riceverla nell'immediato. Dal report emergono "nette differenze regionali" per la copertura con quarte dosi degli immunocompromessi (dall'8,2% della Calabria al 100% del Piemonte) e degli altri fragili (dal 5,1% della Calabria al 38,6% del Piemonte).

Prudente mantenere la mascherina al chiuso

"L'inversione di tendenza dei nuovi casi settimanali conferma la netta ripresa della circolazione virale in tutto il Paese verosimilmente dovuta alla diffusione della sotto-variante Omicron BA.5. Se da un lato questo aumento dei casi non sembra, al momento, configurare l'inizio di una nuova ondata, dall'altro il contesto epidemiologico invita alla cautela per varie ragioni: oltre 60 mila positivi, largamente sottostimati, incertezze sulla prevalenza della variante BA.5 nel nostro Paese e sul reale impatto nell'aumento dei casi nelle prossime settimane, basso numero di anziani e fragili coperti con la quarta dose". Lo dichiara Nino Cartabellotta, affermando che "in particolare, indipendentemente da obblighi e raccomandazioni, è prudente continuare ad indossare la mascherina nei locali al chiuso, specialmente se affollati e/o poco ventilati". Le istituzioni, aggiunge, "devono aumentare la frequenza del sequenziamento virale e potenziare la campagna vaccinale, ormai in stallo, in tutte le persone a rischio di malattia grave. In particolare, aumentando l'adesione alla terza dose negli over 50 e alla quarta dose in tutte le persone vulnerabili incluse nella platea".