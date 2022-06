Covid, la nuova ondata anche in Europa: contagi in crescita in Francia e Germania

Il Covid-19 torna a correre, non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei. La Francia martedì ha registrato 147.248 nuovi contagi, il 54,6% in più rispetto alla settimana precedente. Attualmente 15.496 pazienti Covid sono ricoverati in ospedale, di cui 898 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 37. La premier Élisabeth Borne martedì ha chiesto ai prefetti e alle autorità sanitarie di incoraggiare l'uso delle mascherine negli "spazi chiusi", in particolare sui "trasporti pubblici". Picco di contagi anche in Germania, che ne ha registrati oggi 133.950, con 175 morti. L'incidenza a livello nazionale su sette giorni continua a salire. Secondo il Robert Koch Institute è attualmente di 646,3. In crescita rispetto a ieri, quando il valore delle nuove infezioni a settimana per 100.000 abitanti era stato di 635,8. Nel mese precedente era di 196.2.