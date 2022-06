Covid, La Vecchia: “Si tratta a tutti gli effetti di una nuova ondata”

"Il virus torna a correre ed è di nuovo molto diffuso. Si tratta a tutti gli effetti di una nuova ondata". I dati dei bollettini giornalieri sono inoltre sottostimati perché in questo periodo "molti evitano i test ufficiali ". Ad affermarlo è l'epidemiologo Carlo La Vecchia, docente all'università Statale di Milano. L’inversione di tendenza si è avvertita a inizio giugno e “in due settimane è iniziata la corsa alimentata da Omicron 4 e soprattutto 5. Il picco della nuova ondata probabilmente si avrà a fine mese”.

Omicron 5 è ormai dominante in Italia, colpisce i vaccinati ma anche chi ha avuto altre varianti della stessa Omicron. "Omicron è sicuramente una variante più lieve rispetto a Delta - sottolinea l'epidemiologo - Le polmoniti sono più rare, ma non sono l'unico sintomo. Resta il rischio di trombosi, che si mantiene più elevato del normale per circa 70 giorni dopo il contagio. Anche questo problema è sicuramente meno accentuato rispetto a Delta, ma ci dovrebbe spingere a mantenere alta l'attenzione".

“Al momento la situazione negli ospedali resta di stress moderato - tranquillizza La Vecchia – anche se anche ricoveri ordinari e in terapia intensiva registrano un lieve aumento anche perché sono influenzati da pazienti che hanno altre patologie e per le quali l'infezione è solo concomitante”.

La protezione vaccinale. “Dobbiamo considerare che i contagiati con le prime varianti (Wuhan, Alfa e Delta) non sono adeguatamente protetti contro Omicron 5” precisa il docente. Anche per i 14 milioni che si sono infettati con Omicron 1, non è ancora ben chiaro quanto l'immunità sia efficace contro la nuova sottovariante. I vaccini continuano a proteggerci bene dalla malattia grave".

L’allerta "Le persone anziane e i fragili non devono sottovalutare questo virus. Per loro la quarta dose è fortemente raccomandata ed è necessaria per superare l’impennata di questi mesi estivi e arrivare all'autunno".

Tre consigli in vista dell’estate “Proteggere gli anziani e i fragili” è la priorità secondo l’esperto. Anche per gli adulti e i giovani la malattia può essere molto fastidiosa per cui “è bene evitare gli assembramenti”. Il terzo consiglio è “prestare attenzione ai sintomi” che con Omicron 5 possono essere confusi con altre patologie.

Cosa aspettarci in autunno "Probabilmente sarà necessario un nuovo vaccino, un vaccino aggiornato alle nuove varianti, anche se non sarà semplice produrlo e distribuirlo" precisa l’epidemiologo.