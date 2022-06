Pfizer e BioNTech hanno annunciato di aver completato la richiesta di autorizzazione alla Food and Drug Administration statunitense per l'uso in emergenza del loro vaccino Covid-19 per i bambini compresi nella fascia di età tra 6 mesi e 5 anni. Lo riportano i media Usa.

La richiesta, ricordano Cnn e Wall Street Journal, segue la pubblicazione dei dati dello studio di fase 2 dello scorso 23 maggio secondo cui, scrive Cnn, "il vaccino sembra essere sicuro e con una forte risposta immunitaria".