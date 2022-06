Covid, negli Usa sprecati oltre 82 milioni di vaccini da inizio pandemia

Negli Stati Uniti oltre 82 milioni di dosi di vaccini anti Covid, distribuiti in tutto il paese, sono andate sprecate dall'inizio della pandemia, a riferirlo il sito di informazione statunitense Axios, che cita i dati dei Centers for Disease Control and Prevention statunitense. Secondo l'emittente Nbc, tra il dicembre del 2020 e metà maggio, è stato buttato via poco più dell'11% delle dosi distribuite dal governo federale .

A "scartare" i milioni di dosi di vaccino i distributori - farmacie, stati, agenzie federali. Secondo l'Nbc, "due catene americane di farmacie al dettaglio, la Cvs e Walmart, hanno gettato oltre un quarto delle dosi, in parte a causa dell'enorme volume di vaccini che gestivano". Altre cinque farmacie o centri medici - Health Mart, DaVita, Rite Aid, Publix e Costco - avrebbero sprecato complessivamente meno dosi, ma in una quota maggiore: finito nella spazzatura più di un quarto dei vaccini che avevano ricevuto. Anche due stati hanno sprecato quantità elevate: l'Oklahoma con il 28 per cento (su quasi 4 milioni di fiale), e l'Alaska, con il 27 per cento di quanto aveva ricevuto .

Le cause dello sperpero

La quantità complessiva è in linea con le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità “per le grandi campagne di vaccinazione”: succede dunque in ogni campagna, e per una serie di motivazioni: milioni di dosi sprecate perchè scadute sugli scaffali delle farmacie, prima che potessero essere utilizzate, oppure altre che sono diventate inutilizzabili a causa di interruzioni di corrente, o per guasti ai congelatori. Un altro problema sono gli ordini minimi per stock così grandi, che spesso ne rimangono in magazzino più del necessario.

La Walgreens - una delle più grandi catene di farmacie degli Stati Uniti, che ha gettato 8,3 milioni di dosi (il 10,5% di quanto ricevuto), in una nota ha dichiarato che come ragioni dello spreco ci sono spesso gli "appuntamenti mancati, le cancellazioni, e le fiale aperte in scadenza".



Il gran numero di dosi richieste dai produttori di vaccini, ma per un ordine minimo, ha portato lo stato dell'Alaska ha gettare il 26,7% del suo milione di dosi ricevute. Così, secondo Clinton Bennett, portavoce del Dipartimento della salute e dei servizi sociali dello stato, citato dalla Nbc "Per molte aree rurali e remote dell'Alaska, un ordine minimo di 100 o 300 dosi è del tutto eccessivo per il vaccino"-