Covid: nelle ultime 24 ore 31.885 nuovi positivi, 48 le vittime e positività in discesa al 16,3%

I nuovi contagi da Covid-19 sono in calo a 31.885 (-8mila) con 195mila tamponi (-33mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 48 decessi (-25) e un tasso di positività in discesa al 16,3% (-1%).

In Lombardia sono 4.672 i nuovi positivi, nel Lazio 3.530 e in Veneto 3.286. Gli attualmente contagiati sono stabili a quota 603 mila, dei quali 599 mila in isolamento domiciliare, 4.218 ricoverati nei reparti ordinari (+19) e 189 in terapia intensiva (+6). Nelle ultime 24 ore sono 32.758 le persone dimesse o guarite per un totale che ormai sfiora i 17 milioni.

"Nei mezzi di trasporto dove c'è affluenza resta l'obbligo della mascherina. Per gli aerei sono in corso verifiche. Finchè non si capisce bene come questa variante si comporta dobbiamo essere cauti. Ovviamente in ospedali e in Rsa resta obbligatorio e la tolleranza sarà zero". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute e ha aggiunto: "Prendersi questa sotto-variante del virus è estremamente facile, come si vede anche dal ministro Speranza che se l'è preso. Con i vaccini è solo una seccatura perchè devi stare a casa. La mascherina a portata di mano anche se non obbligatoria è un senso di protezione in più, ma non dobbiamo vivere ossessionati dal Covid".