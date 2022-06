Covid, nuovo balzo di contagi: 94.165 casi, 60 le vittime. Il tasso di positività schizza al 26,4%

Continuano a salire i contagi: oggi sono 94.165 i nuovi casi, secondo i dati ISS- Ministero della Salute. Ieri erano 83.555. Sale così ad almeno 18.438.877 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia. Le vittime sono 60 (ieri 69), per un totale di 168.294 decessi da febbraio 2020.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 357.210, ovvero 27.082 in più rispetto a ieri. Cresce anche il tasso di positività, al 26,4% rispetto al 25,3% di ieri.

In aumento a quota 6.254 i ricoveri nei reparti ordinari (219 in più rispetto a ieri) mentre sono 248 i pazienti in terapia intensiva: 11 in più nel giro di 24 ore.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 17.435.370 e 33.632 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 49.493). Gli attualmente positivi risultano essere in tutto 835.213, pari a +61.763 rispetto a ieri.

La regione con il maggior numero di casi à la Lombardia con 25.132, davanti a Lazio (9.849), Veneto (8.441), Campania (8.386) ed Emilia Romagna (6.756).