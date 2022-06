Covid: oggi 10.371 casi e 41 morti, tasso di positività giù al 13,9%

È ancora in risalita la curva epidemica in Italia. Sono 10.371 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, contro i 18.678 di ieri ma soprattutto gli 8.512 di lunedì scorso, come emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I tamponi processati sono 74.636 (ieri 127.704) con il tasso di positività che scende dal 14,6% al 13,9%.

I decessi sono 41 (ieri 26). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.432. Crescono anche i ricoveri: le terapie intensive sono 10 in più (ieri -10) con 14 ingressi giornalieri, e sono in tutto 193.

Nei reparti ordinari si contano invece 92 pazienti in più (ieri +42), per un totale di 4.210 ricoverate.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 1.700 contagi, seguita da Emilia-Romagna (+1.265), Lombardia (+1.259), Campania (+986) e Sicilia (+757). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.664.043.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 15.913 (ieri 18.036) per un totale che sale a 16.879.683. Gli attualmente positivi sono 5.286 in meno (ieri +1.248) per un totale che scende a 616.928. Di questi, 612.525 sono in isolamento domiciliare.