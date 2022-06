Covid: oggi 9.429 casi e 40 decessi, il tasso di positività sale al 13,3%

Sono 9.429 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 17.193 di ieri ma soprattutto i 19.666 di venerdì scorso, anche se il dato odierno è falsato dal post-festivo.

I tamponi processati infatti sono in netto calo, 70.689 (ieri 181.055) con il tasso di positività che sale decisamente dal 9,5% al 13,3%.

I decessi sono 40 (ieri 79). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.875. Le terapie intensive sono una in meno (ieri +3) con 9 ingressi giornalieri, e sono in tutto 225. Nei reparti ordinari si contano invece 55 pazienti in più (ieri -289), per un totale di 4.644.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.467.642. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 17.496 (ieri 30.648) per un totale che sale a 16.652.711. Gli attualmente positivi sono 7.844 in meno (ieri -13.009) per un totale che scende a 648.056. Di questi, 643.187 sono in isolamento domiciliare.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo.

La regione con il maggior numero di casi odierni è l'Emilia-Romagna con 2.554 contagi, seguita da Lazio (1.055), Campania (+843), Lombardia (+690) e Sicilia (+678).