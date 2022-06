Covid: oggi in Italia 22.527 casi e 47 decessi

Sono 22.527 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.429 di ieri e soprattutto i 18.255 di sabato scorso, anche se il confronto è falsato dal fatto che ieri era un post-festivo. I tamponi processati infatti sono oggi in netto aumento, 188.996 (ieri 70.689) con il tasso di positività che scende dal 13,3% all'11,9 %.

I decessi sono 47 (ieri 40). Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.922. Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri -1) con 17 ingressi giornalieri, e sono in tutto 218. Nei reparti ordinari si contano invece 202 pazienti in meno (ieri +55), per un totale di 4.442. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La mortalità per Covid-19 risulta fino a sei volte superiore nei non vaccinati rispetto a chi ha avuto la vaccinazione. Lo indica l'Istituto Superiore di Sanità(ISS) nel suo "Report esteso" su sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale, nel quale si rileva un leggero aumento della percentuale dei casi asintomatici di Covid-19, che nell'ultima settimana sono saliti dal 69% al 71%.

I dati del rapporto indicano inoltre che, nella fascia d'età superiore ai 12 anni e nel periodo compreso fra l'8 aprile e l'8 maggio, fra i non vaccinati il tasso di mortalità è stato circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con il ciclo completo (due dosi) da meno di 120 giorni e circa sei volte più alto rispetto ai vaccinati con la terza dose (booster).

Per Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, "un lockdown in autunno è altissimamente improbabile"