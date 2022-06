Covid: quasi 7 milioni ancora senza vaccino e la quarta dose resta al palo

La campagna vaccinale rimane al palo: quasi 7 milioni di persone non sono vaccinate, di cui 2,87 non immunizzate ma guarite e temporaneamente protette e altre 4,6milioni sono senza la terza dose. Precipitano le somministrazioni per la quarta dose di immunocompromessi(-19,3%) e altri fragili (-17,5%). E' il monitoraggio della fondazione Gimbe nella settimana 25-31 maggio. Sostanzialmente ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino (88,1% della platea) e di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,6% della platea).

Il rapporto Gimbe che giudica "ingiustificabili" le differenze regionali per la copertura con quarte dosi degli immunocompromessi (dal 7,3% della Calabria al 100% del Piemonte) e degli altri fragili (dal 4,4% della Calabria al 30,5% del Piemonte).

Reinfezioni. Secondo il report dell'Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 24 agosto 2021-25 maggio 2022 sono state registrate in Italia oltre 500 mila reinfezioni, pari al 3,9% del totale dei casi. La loro incidenza settimanale continua a crescere e, nella settimana 19-25 maggio, ha raggiunto il 6,5% (n. 12.615 reinfezioni). L'avvento di Omicron a inizio dicembre 2021 ha portato le reinfezioni dall'1% al 3%: successivamente le sue sotto-varianti, capaci di evadere la risposta immunitaria, unitamente al declino dell'efficacia vaccinale sul contagio, hanno più che raddoppiato il tasso di reinfezioni che ora è al 6,5%'.Testing. Si registra un ulteriore calo del numero dei tamponi totali (-15%): da 1.521.091 della settimana 18-24 maggio a 1.293.472 della settimana 25-31 maggio. In particolare i tamponi rapidi sono diminuiti del 15,8% (-179.715), mentre quelli molecolari del 12,6% (-47.904). La media mobile a 7 giorni del tasso di positività si riduce sia per i tamponi molecolari (dal 6,2% al 5,4%) che per gli antigenici rapidi (dal 13,1% all'11,9%).

Ospedalizzazioni. Sul fronte degli ospedali prosegue il calo del numero dei posti letto occupati da pazienti Covid sia in terapia intensiva (-13,3%) che in area medica (-17,9%)'. In dettaglio, i posti letto occupati al 31 maggio sono 248 in area critica e 5.121 in area medica. Al 31 maggio il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 7,9% in area medica (dal 4,1% del Veneto al 17,5% della Calabria) e del 2,7% in area critica (dallo 0% della Valle D'Aosta al 7,7% del Molise). Continuano a diminuire gli ingressi giornalieri in terapia intensiva con una media mobile a 7 giorni di 20 ingressi/die rispetto ai 24 della settimana precedente.