Shanghai, nuovi test di massa: torna l'incubo lockdown

Il lockdown appena concluso aveva provocato proteste tra i milioni di cittadini costretti in casa per settimane, spesso senza accesso ai beni essenziali, e in tanti - si legge sui social network - stanno pianificando di lasciare la città.

Shanghai torna quasi del tutto in lockdown per un ciclo di test di massa nel weekend: i casi di Covid continuano a emergere, causando blocchi e la corsa ai generi alimentari.

“Ho ricevuto la telefonata del responsabile del comprensorio dove vivo che mi consigliava di lasciare l'appartamento immediatamente perché al compound sarebbero stati messi i sigilli per un solo caso di Covid a tre isolati di distanza”, scrive. “Così ho fatto e con mia moglie ci siamo trasferiti in un hotel di un quartiere vicino fino alla partenza del volo che avevo già prenotato da tempo per andare a trovare la mia famiglia”. “Mentre facevo le valigie, vedevo molte persone uscire con i bagagli dai propri appartamenti”.

La Cina mantiene misure rigorose per prevenire la diffusione del coronavirus: quarantene obbligatorie per le persone infette, confinamenti non appena compaiono i casi e test quasi quotidiani per entrare in un edificio o viaggiare.

Difesa fermamente dal potere centrale e da Xi Jinping, la strategia sanitaria della “tolleranza zero” è motivata in particolare dal fatto che molti anziani non sono vaccinati contro il Covid-19. Tuttavia, richiede ingenti risorse logistiche, umane e economiche a fronte di una variante come quella Omicron che si è diffusa in quasi tutta la Cina negli ultimi mesi - in particolare a Shanghai - per poi declinare nettamente nelle ultime settimane.

Gli ultimi dati ufficiali riportati dall'agenzia Xinhua (al 10 giugno) parlano di 30 nuovi casi confermati di trasmissione locale del Covid-19 in tutto il gigante asiatico (1,4 miliardi di persone). Numeri irrisori per il resto del mondo, ma che in Cina hanno fatto scattare nuovi lockdown e test di massa.