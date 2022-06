Covid, Sileri: 'Nei seggi al voto meglio avere la mascherina, ma auspico stop dopo metà giugno"

"La decisione presa ieri nasce sull'evidenza scientifica dell'attuale circolazione del virus che, per le imminenti elezioni, consente la raccomandazione delle mascherine. Se si va a votare e c'è un assembramento la mascherina mettiamola".

La dichiarazione del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri arriva all’indomani della circolare del Viminale che raccomanda di indossare i dispositivi di protezione domenica prossima ai seggi e dopo la sentenza del Tar del Lazio che ne ha reso obbligatorio l’uso a scuola fino al termine degli esami.

Una posizione quella del sottosegretario che conferma la cautela del governo nel non rinunciare a proteggersi dal virus, ma anche ottimista per il futuro: "L'obbligo della mascherina a mio avviso dovrà essere abbandonato. E' auspicabile che dopo il 15 giugno si vada verso lo stop all'obbligo della mascherina, io personalmente la terrei ugualmente sui mezzi pubblici e sugli aerei. Ma credo che sia auspicabile una eliminazione completa dell'obbligo”, ha aggiunto Sileri.

"Poi vedremo a settembre-ottobre, ma non possiamo vivere in un'emergenza perenne. Oggi non dobbiamo più vivere la presenza del virus con ossessione, ma con normalità. Purtroppo a settembre-ottobre continuerà a fare qualche danno tra i non vaccinati e i più fragili, ma saremo in grado di gestirli al meglio delle nostre possibilità", ha concluso.