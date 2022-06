Damiano Tommasi, chi è l'outsider delle amministrative 2022

Sei figli, 48 anni, ex centrocampista del Verona prima, della Roma e della Nazionale poi: Damiano Tommasi è il sindaco outsider per eccellenza in questa tornata elettorale 2022.

Candidato per il centro sinistra nella città simbolo dell'amore di Romeo e Giulietta e per la quale andrà al ballottaggio, Tommasi si presenta sul sito ufficiale con una citazione importante, che rimanda ad uno sguardo verso il futuro: “Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato”.

Impronta forte, quella dell’attenzione al domani: “Da tanti anni ormai lavoro con i bambini e i ragazzi, e so bene che sono loro il nostro vero futuro: si meritano una città diversa, che coltivi le loro aspirazioni e che li aiuti a realizzare i loro sogni. Credo che per riuscirci dobbiamo lavorare, tutti insieme, alla riscoperta del valore della comunità. A Verona si è da tempo perso il senso dello stare insieme e della condivisione. Mi candido per dare alla mia città una prospettiva diversa: sogno una Verona che rifiuta le divisioni e che lavora unita per il bene comune”.

Damiano Tommasi nasce a Negrar, comune della Valpolicella di poco più di 15 mila abitanti il 17 maggio del 1974. Con il Verona per due stagioni, tra il 93 e il 96, riesce a portare la sua squadra dalla Serie B alla A per poi passare alla Roma dove Fabio Capello lo definì “un giocatore atipico” perché “si muoveva in una zona del campo indefinita”.



Nella squadra della capitale ha presenziato per dieci anni, fino al 2006, portando a casa uno scudetto e una Supercoppa. Con 25 presenze e 1 gol con la Nazionale italiana, ha partecipato al campionato del mondo 2002.