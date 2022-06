Daniel Auteuil rapinato a Napoli: rubato orologio da 40mila euro

Brutta esperienza per Daniel Auteuil, al quale è stato rubato un Patek Philippe da circa 40 mila euro. L’episodio è accaduto ieri mattina intorno alle 11.30, a Napoli, dove l’attore francese è in tournèe con lo spettacolo Déjeuner en l’air, in cartellone alla rassegna Campania Teatro Festival sul palco del teatro Mercadante.



Il protagonista di Un cuore in inverno si trovava in via Marina all’interno di un taxi quando un uomo a viso coperto gli ha chiesto una informazione per avvicinarsi e gli ha quindi sfilato sotto minaccia l'orologio dal polso.

Dopo lo scippo, il rapinatore è scappato a piedi raggiungendo un suo complice in moto e ha fatto perdere le proprie tracce dileguandosi nel traffico. Auteuil ha denunciato l'accaduto alla polizia.